Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız"

Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize Türkiye Cumhurbaşkanı olarak minnetimi ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından birer parçadır. Yetimleri ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. İnşallah milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi de asla yalnız bırakmayacağız.

"Milletimiz işgal girişimini bertaraf etmiştir"

Milletimiz devletimizi darbe girişiminden kurtarmanın yanında bir işgal girişimini de bertaraf etmiştir. O gece milletimiz 83 milyon yekvücut olarak tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazandı. O gece şehitlerimizin ve gazilerimizin fedakarlığı sayesinde aydınlık bir yarına dönüşmüştür.

"İçindeki hainlerden arındırılan TSK her türlü operasyonu icra edecek imkana kavuştu"

Devlet ve millet bünyemizi 40 yıl boyunca habis bir ur gibi sara FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından etkili tedbirler aldık. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri her türlü operasyonu icra edecek imkana kavuşmuştur. 15 Temmuz sonrası Türkiye'nin tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinin gerisinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ’ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili kararlar aldık. İçindeki hainlerden arındırılan Türk Silahlı Kuvvetleri, her türlü operasyonu icra edebilecek imkanlara kavuşmuştur.https://t.co/c0AnJhmuwt pic.twitter.com/A9AlgJbHcU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020

"Son FETÖ'cü hesap verene kadar mücadele sürecek"

15 Temmuz gecesi FETÖ'cü alçaklardan işledikleri cinayetlerin hesaplarını hukuk önünde soruyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi, yurt dışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Son FETÖ'cü hukuk önünde hesap verene kadar yurt içinde ve yurt dışında bu mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Örgüte ait 18 ülkedeki 214 okulun Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesini, 36 ülkede de bu fitne yuvalarının kapatılmasını sağladık.

"Vakfımız kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır"

Şehit ve gazilerimiz için 340 milyon lira civarında bir yardım toplanmıştır. Geçen sene Türkiye şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız kurulduğu günden beri şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor. Vakfımız kaynaklarıyla aylık biner lira nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi kararlaştırdık.