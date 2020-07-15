Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığında düzenlenen törende Türkiye ve dünya gündemindeki sıcak konulara da değindi.



Akar, Azerbaycan-Ermenistan sınırında yaşanan çatışmalara ilişkin "Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Tovuz bölgesinde gerçekleştirdiği saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Azerbaycan'ın acısı bizim acımızdır, bu acıyı derinden hissediyoruz" açıklamasını yaptı.



Bu menfur saldırıya Azerbaycanlıların kahramanca cevap verdiğini belirten Akar, şöyle devam etti:



"Saldırı sonucu şehit düşen can kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kardeş Azerbaycan halkına da başsağlığı diliyoruz. Şunu çok net ifade etmek isterim ki Yukarı Karabağ'ı hiçbir hukuki gerekçe ve meşruiyete dayanmadan işgal eden Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın, Azerbaycanlı silah arkadaşlarımızın sonuna kadar yanındayız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettikleri gibi bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır."



Terörle mücadelenin yanı sıra Kıbrıs dahil, mavi vatan ve semalarda da asil milletin hak, alaka ve menfaatlerini korumak için mücadelelerini sürdürdüklerini anlatan Akar Libya ile ilgili gelişmelere ilişkin şu açıklamaları yaptı:

“Libya, Libyalılarındır”

"Bu kapsamda Doğu Akdeniz'deki faaliyetlerimiz, uluslararası hukuka ve ikili anlaşmalara uygun olarak devam etmektedir. TSK, Birleşmiş Milletlerin tanıdığı Libya'daki tek meşru hükümet olan Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin resmi daveti ve TBMM'nin de onayıyla Libya'da bulunmaktadır. TSK personeli buradaki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerini başarıyla yerine getiriyor, getirmeye devam edecektir. Libya'daki amacımız 'Libya, Libyalılarındır' anlayışından hareketle Libya'daki barış ve istikrarın bir an önce sağlanarak tarihi kardeşlik bağlarımız bulunan Libya halkının hak ettiği huzura kavuşmasıdır."

"Haklılığımız kanıtlandı"



"Doğu Akdeniz'de bir Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiasına da değinen Akar, "Bu konuyla ilgili tüm bilgi, belge, video ve fotoları NATO'nun sivil-askeri makamlarıyla paylaştık. İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı" dedi.



Türkiye'nin başlangıçtan itibaren dostane, yapıcı, iş birliğine açık, destekleyici bir tutum sergilediğini belirten Akar, "Bizim gemilerimiz Fransız gemisine talepleri üzerine yakıt ikmali dahi sağlanmıştır" şeklinde konuştu. Akar, konuya ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:



“Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz"

"Fransız gemisi taciz edilmediği gibi Fransa gemisi Türkiye'nin 3 gemisinin ilerlediği konvoya 20 deniz mili süratle araya girmek suretiyle çok tehlikeli bir manevra yapmış, mevcut NATO usullerini de dikkate almayarak, muhabere irtibatı dahi kurmamıştır. Ayrıca NATO makamlarına iddiaları destekleyecek teknik verileri sunamamışlardır. Türkiye, NATO'nun merkezinde tüm ortak değerlerini paylaşan, sorumluluklarını her zaman yerine getiren ve yerine getirmeye de devam edecek olan bir ittifak üyesidir. NATO makamları Türk personelin olay sırasındaki profesyonel ve ihtiyatlı yaklaşımına teşekkür etmiştir. Dolayısıyla biz de Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz."

