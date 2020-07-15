Bakan Akar, Milli Savunma Bakanlığı'nda 15 Temmuz şehit ve gazileri için düzenlenen törende konuştu:



Akar'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

FETÖ ile mücadele kapsamında 15 Temmuz’dan bugüne kadar 20 bin 77 kişi ihraç edilmiştir. Elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bir bütün halinde mücadeleye kararlılıkla, azimle devam ediyoruz. TSK'nın şanlı üniformasını hiçbir hainin taşımasına müsaade etmeyeceğiz.



Terör belasını bitirmekte kararlıyız. TSK, her taşın altına bakacak, her mağaraya girecek ve bu teröristleri saklandıkları yerde etkisiz hale getirecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. 24 Temmuz 2015’ten bugüne kadar 17 bin 27, bu yılın başından itibaren de toplam 1900 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

(Doğu Akdeniz'de bir Fransız gemisinin taciz edildiği" iddiası) İddialar tamamen gerçek dışı olup haklılığımız kanıtlandı. Fransız müttefiklerimizden hala bir özür bekliyoruz."



(Azerbaycan-Ermenistan sınırındaki çatışma) Bu menfur saldırıyı yapanlar boylarını aşan bir işe girişmişlerdir. Ermenistan açtığı bu kumpasta boğulacaktır.

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