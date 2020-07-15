Doğu Akdeniz'de yeni bir sondaj çalışması için Navtex yani, denizdeki seyir ve faaliyet bilgisi yayımlandı.

Sondaj faaliyeti 18 Ağustos'ta sona erecek.

Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmasını Yavuz yapacak. Ertuğrul Bey, Osman Bey ve Orhan Bey gemileri de destek için sahada olacak.

Belirlenen sahalarda 1 ay boyunca doğalgaz ve petrolün izi sürülecek.

Türkiye, Navtex duyurusunda "Çalışma sahasına girilmemesi şiddetle tavsiye olunur" notuyla uyarıda bulundu.