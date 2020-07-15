Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla düzenlenen program kapsamında, 15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne geçmek üzere Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden ayrıldı.

Erdoğan, Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısının karşısının karşısına yapılan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan ve tek devlet"i simgeleyen 4 figürün işlendiği 15 Temmuz Anıtı'na polis, asker ve gaziler ile çelenk bıraktı.

15 Temmuz Şehitler Abidesi'ne çiçek bırakan Erdoğan, daha sonra şehitler için dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, 15 Temmuz'da hain darbeciler tarafından Jandarma Genel Komutanlığında başından vurularak ağır yaralanan ve geçirdiği operasyonlarla hayata tutunan eski Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı gazi Turgut Aslan da eşlik etti. Aslan, kısa süre önce Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevine atanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beştepe'de bulunan 15 Temmuz Anıtı'na çiçek bırakıyor. https://t.co/lbuKr73k8I — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020

Meclis'te şehitleri anma programı

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra TBMM'de 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'na katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de törene iştirak etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gazi Meclis’teki anma programına katılıyor. https://t.co/vgh1mG4N3D — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 15, 2020

Erdoğan daha sonra, 15 Temmuz Şehitlerini Anma Programı'nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki amacı, işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır" dedi.

Cumgurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda şehit aileleri ile yemekte bir araya gelecek, 15 Temmuz Millete Sesleniş konuşması yapacak.