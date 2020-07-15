Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın kuzeyinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Pençe-Kaplan Operasyonu kapsamında Irak'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.
Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla sürüyor. Operasyona ilişkin son bilgiler Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) Twitter hesabından paylaşıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine operasyon kapsamında hava harekatı düzenlendi. Tespit edilen 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
#PençeKaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/gcnrS4ciMT— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 15, 2020
Etiketler: son dakika msb pençe-kaplanSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 11:50
Son Haberler
- 12:13
- 12:09
- 12:04
- 12:00
- 12:10
Sıradaki Haber
Karaismailoğlu: İlk yerli ve milli uydumuzu 2022'de uzaya göndereceğiz
Yükleniyor lütfen bekleyiniz