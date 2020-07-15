Türkiye ile bağlarını hiç koparmamış, Almanya'da yaşayan gurbetçiler...

Onlar, 15 Temmuz 2016 gecesi hain darbe girişimine karşı meydanlara çıkan milyonlarca kahramandan sadece birkaçı.

Almanya'nın Schmallenberg kentinde yaşayan Gazi Harun Özkarcı, 15 Temmuz gecesi eğitim için İstanbul'da bulunuyordu.

Demokrasi nöbeti için sokağa çıktığı sırada sol ayağından vurulan 15 Temmuz gazisi Harun Özkarcı, "Şimdi 15 Temmuz gazisi oldum. Kanımı akıttım. Türk bayrağının kırmızısında benim kanımın da bir payı olduğu için gurur duyuyorum" dedi.

"100 yıl önce oynanmış oyunlar oynandı"

Hain darbe girişimini sırasında İstanbul'da olan bir diğer gurbetçi Gazi Aydoğan Onmaz, FETÖ mensubu bir yüzbaşı tarafından sağ bacağından vuruldu.

15 Temmuz gecesi için şu sözleri söyledi:

"15 Temmuz'u çok basit görmeyelim. Bir Çanakkale zaferimiz, bir Kurtluş Savaşımız, bu günler gibi düşünelim. Türkiye'nin üzerine oynanmış daha önce bundan 90- 100 yıl önce oynanmış oyunların aynısı bugün de oynandı. Allah' a şükür o gün başardığımız gibi, bugün de başardık. Bundan sonra da beceremeyeceklerini anlayacaklar. Bu 15 Temmuz'ları Allah bize bir daha göstermesin."

"Böyle bir onur, böyle bir gurur herkese nasip olmaz"

Almanya'nın Nürnberg kentinden 4 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Serhat Önder, o gece Ankara'da Genel Kurmay Başkanlığı önünde helikopterden atılan bombalarla şehit oldu.

Kardeşi Gökhan Önder, "Bize verdiği en büyük duygu şeref ve onur. Onu layığı ile taşıyabilirsek ne mutlu bize. Onu taşımak için mücadele ediyoruz. Sadece özlemi insanın belini büküyor. Hasreti insanın belini büküyor. Böyle bir onur, böyle bir gurur herkese nasip olmaz" dedi.

Şehit Yusuf Çelik de o gece Türkiye'de bulunan gurbetçilerdendi. Kızılay'da Genel Kurmay Başkanlığı'na doğru giden bir tanka engel olmak istedi,o sırada şehit edildi.

Fatma Çelik Somun, babasının kendilerine eşi benzeri olmayan büyük bir gurur bıraktığını söyledi.