AB Komisyonu, Apple'ın İrlanda'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin 3 yıl süren soruşturmasını Ağustos 2016'da tamamlamıştı.

Davanın ilk duruşması ise geçtiğimiz yıl yapılmıştı.

Soruşturmaya göre Apple'ın İrlanda vergi yasasıyla vergi yükünü yirmi yılı aşkın bir süredir yapay olarak azalttığı, 2014'te yüzde 0,005'e kadar düşürdüğü ortaya çıktı.

250 bin çok uluslu işvereni cezbeden düşük vergi rejimini korumaya çalışan Dublin yönetimi ve Apple şirketi komisyonun kararına karşı duruyor.

Apple, AB'yi tek taraflı hareket etmek ve geçmişe dönük İrlanda'daki vergi kurallarını değiştirmekle itham ediyor.

Mahkeme Apple'ın ceza ödemesine karar verirse, durumun İrlanda ekonomisi için bir kaybet-kaybet'e dönüşeceği düşünülüyor.

Zira, Apple, Facebook ve Google gibi çok uluslu şirketler tarafından istihdam edilen rakamlar ülkede geçtiğimiz yıllarda yüzde 25 arttı ve her 10 İrlandalı işçiden biri, bu şirketlerde çalışıyor.