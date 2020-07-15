İletişim Başkanlığından '15 Temmuz'da 15 Panel' programı
İletişim Başkanlığı, hain darbe girişiminin dördüncü yıl dönümünde, "15 Temmuz 15 Panel" başlıklı çevrim içi etkinlik düzenledi.
İletişim Başkanlığı, "15 Temmuz 15 Panel" isimli programla, hain darbe girişimini dünyaya anlatıyor.
İnternet üstünden video konferans yöntemiyle gerçekleştirilen panele, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Murat Salim Esenli, İtalya’nın Eski Ankara Büyükelçisi Carlo Marsili, Doç. Dr. Valeria Giannotta ve Doç. Dr. Hasan Basri Yalçın katıldı.
Panelde, Türk halkının darbe girişimine karşı duruşuna dikkat çekildi.
Konuşmalarda, bazı Avrupa ülkelerinin terör örgütü PKK’ya yönelik yaklaşımda yaptığı hatanın, FETÖ’de tekrar etmemesi gerektiği vurgulandı.
Türk halkı darbe girişimini kahramanca engelledi
Panelin Belçika ayağında da terör örgütü FETÖ'nün gerçek yüzü anlatıldı.
Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Hasan Ulusoy, FETÖ'nün Türkiye'de demokratik biçimde seçilmiş olan hükümeti devirerek anayasal düzeni yıkmaya çalıştığını söyledi.
Türk halkının 15 Temmuz'da darbe girişimini kahramanca engellediğine dikkati çekti.
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