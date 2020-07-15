Darbe bildirisini televizyonda izledi. Gururuna yediremedi, darbecilerin karşısına çıkmaya koştu.

"Tekbirlere ateş ettiler"

Henüz üniversiteden yeni mezun olan Ayşenur Tolun, o gece Sabiha Gökçen Havalimanı'na giderken Orhanlı gişelerinde darbecileri açtığı ateşle yaralandı. Omuriliğine isabet eden kurşunla gazi oldu.

Tolun, o geceyi şöyle anlatıyor:

"Tekbir getirdim bağıra bağıra ama karşımızdakiler asker değil hain oldukları için, terörist oldukları için, Allah korkusu olmadıkları için tekbirlere doğru ateş ettiler. Zaten beni iki dakika içinde vurdular. Beni vuran da vatan haini terörist Ferhat Günay. Onun namlusundan çıkan kurşunla vuruldum balistik raporlara göre."

Tekerlekli sandalyeye mahkum oldu, hayattan kopmadı

Tekerlekli sandalye ile hayatını idame ettiren Ayşenur hayattan kopmadı. Tedavisini de iş hayatını da başarıyla sürdürdü.

Bu süreçte devletin ve milletin desteği de ona güç verdi.

"O gece adım attığımızda Allah ve vatan için adım attık. Daha sonrasında devlet bize maddi olarak bir yardım yaptı. Hiç böyle bir şey aklımızın ucundan geçmezdi. Sağlık açısından da yardımlarını devam ettirdi. Yanımızda olmadı diyenler var bunlara hayretle bakıyorum. Zaten maddi hiçbir beklenti olamaz böyle bir gecede, böyle bir durumda."

Tek hayali darbecilerle hesaplaşmak

Ayşenur'un şimdi tek hayali var:

"Bu dünyada da öbür dünyada da hesaplaşacağız. Hesap günü pek yakın. Bizim içimiz çok rahat. Aldıkları canların hesaplarını yaktıkları canların hesaplarını hepsini bir bir ödeyecekler hem bu dünyada hem öbür dünyada yakalarını bırakmayacağız."