Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Gri listede yer alan terörist ikna yoluyla teslim oldu
Güvenlik güçlerinin çalışması sonucu Gri listede yer alan terörist ikna yoluyla teslim oldu. Bu yılın başından bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 106'ya yükseldi.
İçişleri Bakanlığı emniyet ve jandarma unsurlarının bölücü terör örgütü mensuplarının teslim olmasına yönelik yürüttüğü ikna çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Bu kapsamda, güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucunda, terörden arananlarda Gri Liste’de yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu.
Böylelikle 2020 yılında yapılan ikna çalışmaları neticesinde toplam 106 teröristin teslim olması sağlandı.
Etiketler: son dakika terör ikna yoluyla teslimSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 14:48
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