15 Temmuz 2016'da saatler 23.33'ü gösterirken, darbeciler Atatürk Havalimanı'na girdi. Hedefleri hava trafiğini kontrol altına almaktı. Kuleyi işgal edip kontrolörleri rehin aldılar. Enver Yavuz da kulede görevliydi. O gece yaşadıklarını TRT Haber'e anlattı.

"Saat 1-1,5 arasında halk, eski kuleye giderken ortalarından askeri bir araç geçti, ateş sesleri duymaya başladık. Kaç eldi tam hatırlayamıyorum."

O sıralarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taşıyan uçağın rotası da Atatürk Havalimanı'ydı. Özel harekat polisleri kuleye baskın yaptı.

Kule Kontrol Görevlisi Yavuz, "Havaalanının emniyeti sağlanamamıştı tam olarak. Cumhurbaşkanımızın geleceği haberinden sonra, kulenin merdivenlerinde ciddi pazarlıklar ve silahlar ateşlendi polisin gelmemesi için" dedi.

"Cumhurbaşkanımızın uçağını eski piste indirdik"

Darbeciler etkisiz hale getirildi. Dakikalar sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına inecekti. Yavuz o dakikaları şöyle anlattı:

"Pistleri kontrol ettirdim. İnsan girişleri olabilirdi. Araçları kavşak noktalarında beklettim ve insan girişi olmadığı teyidini aldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın uçağını üç beş sol diye tabir ettiğimiz eski piste inişini yaptırdık. Genel havacılık apronluğuna inişini tamamladı."