15 Temmuz'da, darbeci hainler için İstanbul Atatürk Havalimanı uçuş kontrol kulesini ele geçirmek çok önemliydi. 66. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığından yola çıkan bir grup darbeci asker, saat 23.33'te kuleye geldi.

Darbeci askerler kuledeki hava trafik kontrolörlerini rehin alıp, dış hatlar hariç uçakların iniş kalkış yapmasını yasakladı. Özel harekat polislerinin baskın yaptığı kule, 15 dakikada kurtarılarak kontrol altına alındı. Saat 02.00'ye gelirken darbeciler etkisiz hale getirilmişti.

TRT Haber, darbecilerin hain darbe teşebbüsü gecesi işgal altında tutmaya çalıştığı kuledeki yeni görüntülere ulaştı. Havalimanı kameraları tarafından çekilen görüntüler, dış açılardan kule camlarını ve içeride yaşananları gösteriyor.

Askerlerin üzerine sivil kıyafetler giydiriliyor

Görüntülerin başlangıç noktası, özel harekatçıların kontrol merkezine girdiği ilk dakikalara denk geliyor. Silahlı bir polis alt kattakilerle konuşurken göze çarpıyor. Yukarı kimsenin çıkmasına izin verilmiyor.

Operasyon bitmesine rağmen askerlerin üzerine sivil kıyafetler giydiriliyor ve kontrol merkezinde bekletilmeye devam ediyor.

Darbecilerin teslim olmasının ardından bu kez polisler vatandaşları sakinleştirmek için çalışıyor. Bir ara kontrol merkezindeki bir sivil kişinin askerlere tepki gösterdiği görülüyor, araya yine polisler giriyor. Bir başka vatandaş ise kulenin balkonuna çıkarak bayrak sallıyor.

Saat 04.00'ü geçerken polis ekipleri ortalığın sakinleşmesiyle, askerleri hızlıca kuleden çıkararak emniyete götürüyor.

Yurt dışına çıkmaya çalışanları engellemek istediler

15 Temmuz gecesi, emrindeki askerleri toplayan Hava Harp Okulunda görevli darbeci Albay Yusuf Özdemir, terör saldırısı olduğunu iddia ederek Atatürk Havalimanı'nın güvenliğini sağlamaları gerektiğini söyledi.

Ardından askerler otobüslere bindirildi ve okulun hemen yanındaki havalimanına doğru yola çıkıldı. Darbeci Özdemir'in emrindeki birlikler, havalimanına geldikten sonra ikiye ayrıldı. Bir grubu pasaport kontrol noktasına gitti. Amaçları, yurt dışına çıkmaya çalışan Türk vatandaşlarını engellemekti.

Yeni görüntülere ulaşıldı

TRT Haber, o gece pasaport kontrol noktasında yaşananlara dair yeni görüntülere ulaştı. Darbeciler, kontuarlardaki polislerin başına geçerek, işlemleri kontrol etmeye başlıyor. O sırada, terörle mücadele polisleri de darbecilere engel olmak için olay yerine geliyor. Ezilme tehlikesi yaşayan yolcularsa kaçmaya çalışıyor.

Güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülere göre, o sırada polisler "Teslim olun" çağrılarını yineliyor. Darbeci Özdemir, elinde uzun namlulu silahla kameraya yansıyor. Teslim olun çağrısınaysa, ''İkinci ordu bizi kurtaracak, erkekseniz bizi alırsınız" diyerek karşılık veriyor.

Darbeci askerler de polislerin bulunduğu noktaya doğru atış pozisyonu alarak beklemeye başlıyor. Yolcuların, kurşunların hedefi olmamak için panikle kaçtığı ve yere eğildiği görülüyor. Pasaport kontrol noktasında görevli polisler, yolcuları sakinleştirmeye çalışıyor.

İlerleyen dakikalarda özel harekat polislerinin gelmesiyle birlikte son darbeci birlik de etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı.

İç hatlar terminaline kaçtılar

Pasaport kontrol noktasına gelen Özdemir ve beraberindekiler, vatandaşlar ve polislerin uzun uğraşları sonucu iç hatlar terminaline kaçmak zorunda kaldı.

Burada bir büfeye sıkışan darbecilerin bir kısmı, yaşattıkları korku dolu dakikalar nedeniyle linç edilme tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ancak devreye, üzerlerine silah doğrulttukları polis ekipleri girdi. Hukuka uygun davranmaya özen gösteren ekipler, bu kez vatandaşları sakinleştirmek için yoğun uğraş verdi.

Sivil polisler çatışma pozisyonu alarak pusuya yatıyor

Ortaya çıkan yeni görüntüler, hain darbe teşebbüsü gecesindeki detayları ortaya çıkardı. Polis ekipleri pasaport kontrol noktasının çıkışına yakın noktada darbecilerin silahlarını kalabalığın arasından çıkarıyor. Ardından darbe girişimine katılan askerler koşar adımlarla olay yerinden uzaklaştırılıyor.

Bir başka görüntüde ise; yine derdest edilerek sivil kıyafet giydirilen darbeciler görülüyor. Darbeci askerler, yolcuların gidip geldiği bir koridordaki kapıdan içeri alınarak, asansörün arkasındaki bir odaya götürülüyor. Sivil polisler çatışma pozisyonu alarak aynı kapıdan içeri girerek pusuya yatıyor.

Koridorda kimlerin olduğu kameralara yansımasa da teslim olmayan darbeci askerlerle burun buruna geldikleri tahmin ediliyor. Bir süre sessizce bekledikten sonra askerler teker teker merdivenden aşağı indiriliyor.

Darbeci Albay Yusuf Özdemir ve komutasındakiler, son olarak, apronda bekleyen midibüse götürülmek üzere asansöre bindirilirken kameralara yansıyor.

Haber: Murat Can Öztürk

Kamera: Mustafa Oğuz