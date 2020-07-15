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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağız
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4'üncü yılı dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Kılıçdaroğlu, Twitter'daki paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"15 Temmuz 2016'da demokrasiye ve millete kasteden hain terör örgütünü lanetliyorum. Demokrasi uğruna can veren 251 şehidimizi asla unutmayacağımız gibi FETÖ'nün, bu devletin kılcal damarlarına kadar girmesine göz yumanları da unutmayacağız."
Etiketler: Kemal Kılıçdaroğlu fetö CHPSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:21
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