Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görevli 4 paraşütçü jandarma personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 360 derece kameralar eşliğinde atlayış yaptı.

Paraşütçüler, atlayış sırasında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile 15 Temmuz logolu özel flamaları açtı.

Paraşütçü jandarma personelinin atlayışı yaklaşık 10 bin fit yükseklikten gerçekleştirdiği belirtildi.