Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber, AA
Jandarmadan 360 derecelik 15 Temmuz atlayışı
Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından, paraşütçü jandarma personelinin 15 Temmuz'a özel atlayışlarının görüntüleri paylaşıldı.
Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) bünyesinde görevli 4 paraşütçü jandarma personeli, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 360 derece kameralar eşliğinde atlayış yaptı.
Paraşütçüler, atlayış sırasında Türk bayrağı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafları ile 15 Temmuz logolu özel flamaları açtı.
Paraşütçü jandarma personelinin atlayışı yaklaşık 10 bin fit yükseklikten gerçekleştirdiği belirtildi.
Etiketler: paraşüt JÖAK jandarma genel komutanlığı jandarma 15 temmuzSon Güncelleme: 15 Temmuz 2020 Çarşamba 17:11
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