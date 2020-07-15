Türkiye'de yeni vaka sayısı 1000'in altında
Türkiye'de son 24 saatte 947 yeni vaka tespit edildi, 17 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı ise 1013 artarak 197 bin 733’e yükseldi.
Türkiye'de son 24 saatte 947 kişiye COVID-19 tanısı konuldu, 17 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 215 bin 940, can kaybı 5 bin 419 oldu.
Son 24 saatte 1013 kişinin daha iyileşmesiyle COVID-19 tedavisi tamamlananların sayısı 197 bin 733 oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan'da 3 gündür pnömoniye rastlanmadı. Yeni vaka verileri ciddiyetimizin arttığını gösteriyor" sözlerine yer verdi.
1.000’in altındaki ikinci günümüz. Yeni iyileşen hasta sayımız, yeni vaka sayısından fazla. Malatya, Trabzon, Kilis, Yalova, Bayburt ve Ardahan’da 3 gündür pnömoniye hiç rastlanmadı. Yeni vaka verileri yakın günlerde ciddiyetimizin arttığını gösteriyor. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/MVjFYowWHF— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020