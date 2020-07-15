Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen programda tanıştığı 3,5 yaşındaki Hiranur ile ilgili bir paylaşım yaptı. Koca, paylaşımında şunlara yer verdi:

"Külliye'de düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur ile tanıştık. Hiranur, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz'ın 3,5 yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin."

Külliyede düzenlenen 15 Temmuz Şehitleri Anma Programında Hiranur’la tanıştık. HİRANUR, şehit kardeşimiz Emrah Sağaz’ın üç buçuk yaşındaki kızı. Dünya tatlısı. Babasını fotoğraflarından tanıyor. Allah şehit ailelerine başka acı göstermesin. pic.twitter.com/jhj2CtmXYe — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 15, 2020

Fahrettin Koca, paylaşımında baba ile kızın yan yana eklenmiş fotoğraflarına de yer verdi.