Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a kutlama mesajı gönderdi.

Aliyev, 15 Temmuz kalkışmasının Türkiye Devletine karşı hain bir plan olduğunu vurguladı. Aliyev, "Sizin kahramanlığınız ve Türkiye halkının size olan sevgisi sayesinde kardeş ülkemiz bu zor sınavdan daha da güçlü çıkmıştır." ifadesini kullandı.

"Böyle bir millet hiç kimsenin emirlerine boyun eğmez"

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Şefik Caferoviç, 15 Temmuz gecesini Türk milletinin kahramanlığı olarak değerlendirdi ve "Böyle bir millet hiç kimsenin emirlerine boyun eğmez" dedi.

"15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür"

Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Emine Ceppar da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "15 Temmuz Türkiye'nin birlik ve demokrasi günüdür. Dostumuz ve ortağımıza dinçlik ve iyilik dilerim." diye yazdı.

Somali Cumhurbaşkanı Muhammed Abdullah Fermacu yayınladığı mesajda, "Kardeş Türkiye Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dualarına katılıyor, Cumhuriyetinizi korumak için şehitlerinizin fedakarlığı ve cesur vatandaşlarınızın derin kararlılığını anıyoruz." dedi.

"Bugün hayatını kaybedenleri anıyoruz"

İngiltere'nin Avrupa'dan Sorumlu Devlet Bakanı Wendy Morton sosyal medya hesabından 15 Temmuz paylaşımında bulundu.

Morton, "Başarısız darbeden 4 yıl sonra İngiltere, Türkiye ile dayanışmaya ve Türk demokrasisine desteğini sürdürüyor. Bugün hayatını kaybedenleri anıyoruz" ifadelerini kullandı.

Suriye Geçici Hükümeti de yaptığı açıklamada, Türk halkının, tüm bileşenleriyle yekvücut davrandığını, güvenliğini, huzurunu ve demokrasisini kahramanca savunduğunu vurguladı.

Malezya'daki bazı sivil toplum kuruluşları da Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçiliğine yolladıkları mektuplarda Türk devleti ve halkına desteklerini ifade etti.