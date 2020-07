Sosyal medya platformu Twitter'da, ABD Başkan adayı Joe Biden, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, rapçi Kanye West, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi birçok ünlü ismin hesabı hacklendi. Hesaplardan paylaşılan tweetlerde, takipçilerden Bitcoin istendi.

Güvenlik açığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak olayın büyüklüğü, saldırının tek bir hesap tarafından gerçekleştirilmediğini gösteriyor.

Twitter hisseleri, piyasa kapandıktan sonra yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Twitter Support hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'da hesapları olumsuz etkileyen bir güvenlik ihlalinin farkındayız. Durumu araştırıyor ve sorunu düzeltmek için adımlar atıyoruz. En kısa sürede olay hakkında açıklama yapacağız" sözlerine yer verildi.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.