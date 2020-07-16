Sosyal medya platformu Twitter'da, ABD Başkan adayı Joe Biden, Microsoft'un kurucusu Bill Gates, rapçi Kanye West, eski ABD Başkanı Barack Obama gibi birçok ünlü ismin hesabı hacklendi. Hesaplardan paylaşılan tweetlerde, takipçilerden Bitcoin istendi.

Güvenlik açığının nedeni tam olarak bilinmiyor. Ancak olayın büyüklüğü, saldırının tek bir hesap tarafından gerçekleştirilmediğini gösteriyor.

Twitter hisseleri, piyasa kapandıktan sonra yaklaşık yüzde 5 değer kaybetti.

Twitter Support hesabından yapılan açıklamada, "Twitter'da hesapları olumsuz etkileyen bir güvenlik ihlalinin farkındayız. Durumu araştırıyor ve sorunu düzeltmek için adımlar atıyoruz. En kısa sürede olay hakkında açıklama yapacağız" sözlerine yer verildi.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly. — Twitter Support (@TwitterSupport) July 15, 2020

100 bin dolar değerinde kripto para aldılar

Hesapları ele geçiren dolandırıcıların attıkları tweetlerden bazıları hızla silinse de hesapların kontrolünü ele almada sorunlar yaşandığı ortaya çıktı.

Örneğin, Tesla’nın kurucusu Elon Musk’ın hesabından paylaşılan bitcoin dolandırıcılığına dair tweet anında silinse de bir süre sonra yenisi paylaşıldı.

Hacklenen hesaplar arasında Amazon'un sahibi Jeff Bezos ve Uber ile Apple'ın kurumsal hesapları da var.

Halka açık blockchain kayıtları, dolandırıcıların halihazırda 100 bin dolar değerinde kripto para aldığını gösteriyor.