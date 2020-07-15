ABD'nin California eyaletinde, Boies Schiller Flexner hukuk bürosu tarafından birkaç bireysel tüketici adına, internet arama motoru Google'ı da bünyesinde barındıran Alphabet şirketine dava açıldı.

Davada, kullanıcıların Web ve uygulama etkinliklerini kapatmış olmalarına rağmen izlendiğinin, nereye gittiğinin, nelere baktığının takip edildiği ve federal telekom yasasının ihlal edildiği iddia edildi.

Davada Facebook ve Oracle Corp. gibi diğer dev şirketler de suçlandı.

Google, dava dosyası hakkında yorum yapmadı.

Davada, verileri toplamanın, toplanan verileri depolamanın, bildirim ve reklam sunmanın, Google Firebase aracılığıyla gerçekleştiği iddia ediyor.

Firebase genellikle uygulamaların içinde tüketicilere görünmez bir şekilde çalışıyor.

Geçtiğimiz ay da Boies Schiller Flexner, kullanıcıların gizli modunu etkinleştirmelerine rağmen Google'ı Chrome tarayıcı etkinliklerini gizlice kaydetmekle suçlamış, Google iddia ile mücadele edeceğini söylemişti.