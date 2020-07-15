Koronavirüsün en kötü etkilediği ülkelerden biri olan ve en yüksek ölüm oranına sahip Belçika'da 10 Mart'tan beri ilk kez son 24 saatte koronavirüs kaynaklı ölüm yaşanmadı.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsü Sciensano tarafından bildirilen toplam ölüm sayısı 9 bin 787 olarak kaldı. Ancak vaka sayısında artış yaşandı.

Doğrulanmış enfeksiyonların sayısı günlük ortalama 95 olurken, bir önceki haftaya oranla pozitif vaka yüzde 11 arttı.

11.5 milyon insanın yaşadığı ülke, milyon başına yaklaşık 850 ölümle San Marino'dan sonra ölüm oranının en fazla oldu ülke konumunda.