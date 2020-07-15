California'daki Piru Gölü'nde tekneyle açıldıktan sonra ortadan kaybolan ABD'li oyuncu Naya Rivera'nın cesedine dün ulaşıldı.

Ölüm raporunda uyuşturucu veya alkole dair bir belirti olmadığı ve travmatik yaralanma ya da herhangi bir tıbbi durumun yaşanmadığı bilgisi yer aldı.

Dün ABD medyasında yer alan haberlerde, Rivera'nın 4 yaşındaki oğlunu boğulmaktan kurtardığını ancak kendisini kurtaramadığı bilgisi yer almıştı.

Rivera, dört yaşındaki oğlu Josey ile birlikte Piru Gölü'nde bir tekne kiralamıştı.

Çocuğun yaklaşık üç saat sonra başka bir kayıkçı tarafından teknede yalnız bulunduğunu açıklanmıştı.

Çocuk müfettişlere kendisinin ve annesinin yüzdüğünü, ancak annesinin tekneye dönmediğini söylemişti.