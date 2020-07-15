Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamada, koronavirüsle mücadele kapsamında 1 Ağustos’tan itibaren ülke çapında kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun getirileceğini ifade etti.

Macron, bu uygulamanın ülkedeki sağlık uzmanları tarafından sıkça dile getirilen bir tavsiye olduğunu hatırlattı.

“İkinci bir dalgaya hazırlıklı olacağız” diye konuşan Macron, test sayılarının artırılacağı ve koronavirüs tespit edilen kişilerin çevrelerinin daha sıkı takip edileceğinin sözünü verdi.

Fransa'da son durum

Fransa’da son açıklanan verilere göre 172 bin 377 kişi koronavirüse yakalandı.

Bu kişilerin 78 bin 597’si iyileşti ve ülkede toplamda 63 bin 751 aktif vaka bulunuyor.

Ayrıca, ülkede virüs nedeniyle toplam can kaybının 30 bini geçtiği ifade edildi.