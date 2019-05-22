Gezdiğimiz yerler, yediğimiz yemekler, hissettiklerimiz, merak ettiklerimiz...

Hayatımızın her anına şahitlik eden sosyal medyayı çok fazla kullanıyoruz.

Bu ilginin farkında olan satış uzmanları da sosyal medya üzerinden pazarlamaya, geçmişe oranla çok daha fazla önem veriyor ve stratejiler sürekli değişiyor.

Sosyal medya istatistik sitesi Social Media Examiner, pazarlamacıların en fazla hangi sosyal medyayı kullandığını gösteren bir istatistik yayımladı.

Facebook lider, Instagram'a ilgi artıyor

Bu istatistiğe göre 2018'de ilk sırada yer alan Facebook, 2019'da da liderliği bırakmadı. Ancak siteyi kullanan pazarlamacıların oranı olan yüzde 94 değişmedi.

Facebook'un ardından en çok kullanılan site Instagram ise, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 7'lik bir artış sağladı. Yüzde 66'dan yüzde 73'e yükseldi.

Üçüncü sıradaki Twitter'da yüzde 3 düşüş yaşandı. Yüzde 62'den yüzde 59'a düştü.

Dördüncü sırada yer alan LinkedIn geçen yıla oranla yüzde 2'lik artış sağladı ve yüzde 56'dan yüzde 58'e yükseldi.

Beşinci sırada yer alan YouTube'a da geçen yıla oranla ilgi arttı. Yüzde 50'den yüzde 54'e yükseldi.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de internetten alışverişe ilgi her geçen gün artıyor. Son açıklanan istatistiklere göre, yaklaşık 40 milyon kişi internet üzerinden alışverişi tercih ediyor. Bunun bir kısmını da sosyal medyadan alışveriş yapan kişiler oluşturuyor.

"Dolandırıcılar daha çok Instagram'ı tercih ediyor"

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi, Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık'a göre Instagram’ın popüler bir sosyal paylaşım ağı halini almasıyla birlikte alışveriş tercihlerinin de bu alana kaydığını söyleyebilmek mümkün. Fakat dolandırıcıların daha çok Instagram’ı tercih ettiği, yaşanan vakalardan görülebiliyor.

Instagram, kullanıcılar adına cazip geliyor. Ucuz ürün ve hizmete ulaşma, mobil iletişim araçları üzerinden alışveriş, vergi vermeme gibi etmenler sebebiyle internet sitelerine yerine tercih edilen Instagram, alışveriş sektöründe gücü elinde bulunduruyor. Ancak Instagram üzerinden alışverişin bir takım dezavantajları da var.

Vergi kaçakçılığına yol açıyor

Doç. Dr. Kırık, istenenden farklı bir ürünün kargolanması, ücretin gönderilmesine rağmen ürünün alıcıya yollanmaması, hak mağduriyetlerinin yaşanması ve hukuksal olarak hiçbir şekilde tüketicilerin haklarını arayamamasının, Instagram üzerinden alışverişin riskleri arasında yer aldığını söylüyor.

Ayrıca Instagram'dan yapılan alışverişlerin sonunda birçok satıcı fiş ya da fatura kesemiyor. Bu durum da vergi kaçakçılığı ve devletin ekonomik olarak zarar görmesine neden oluyor.

Tüm bu risklere karşı Z kuşağının genelde alışveriş için Instagram’ı tercih ettiği de bir gerçek.

Kırık, internet ve sosyal medyadan alışveriş yapmak isteyen kişilere, şu uyarıları yapıyor:

"İnternet üzerinden alışveriş gerçekleştirirken güvenilir web sitelerinden yana tercihimizi kullanmak sorunları minimum düzeye indirgeyecektir. Özellikle daha köklü ve denetimli olan alışveriş siteleri, Instagram’a oranla daha güvenlidir. İnternet sitelerinden alışveriş yapılırken mutlaka sitelerin güvenilir olup olmadığı araştırılmalı, düşük ücretlere kapılarak asla kullanıcı bilgileri ve şifreleri girilmemeli, sitenin SSL sertifikasına bakılmalı ve elbette kapıda ödeme seçeneği kullanılmalıdır."

İnternet sitesinin https:// ile başlaması, 3D Secure özelliği bulunması ve ödemelerde bu yöntemin kullanılmasının tüketici mağduriyetlerinin önüne geçeceğini vurgulayan Kırık, kredi kartları için SMS onayının da alışverişleri daha güvenli hale getireceğini ifade etti.

Kaynak: TRT Haber, Social Media Examiner, Statista