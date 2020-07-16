Ermenistan silahlı kuvvetleri, 12 Temmuz Pazar günü Azerbaycan'ın sınır kenti Tovuz'da, Azerbaycan mevzilerine yönelik bir saldırı gerçekleştirdi, mevzileri ele geçirmeye çalıştı. Azerbaycan ordusu kısa süre içinde saldırıyı püskürtürken, Ermenistan ordusu 100'e yakın kayıp verdi.

İlk saldırıda 4 ve sonraki çatışmalarda 7 olmak üzere 11 Azerbaycan askeri şehit düştü. Ardından Azerbaycan'ın da karşılık vermesiyle tansiyon daha fazla yükseldi.

Dünya sessiz kalırken Türkiye sesini yükseltti

Azerbaycan Savunma Bakanlığın'dan peş peşe, Ermeni askeri noktalarının imha edildiği görüntüler servis edildi.

Dünya, Ermenistan'ın saldırılarına yine sessiz kalırken Türkiye sesini yükseltti. Ankara Erivan'a çok sert tepki gösterdi.

Erdoğan, Ermenistan'ın mevcut iç siyasi durumunu hatırlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan'ın mevcut iç siyasi durumunu hatırlattı. Erdoğan, "Kendi toprakları içerisindeki ekonomik siyasi koronavirüs salgınından kaynaklanan sağlık altyapı ve geniş bir alana yayılan çok sayıda sorunu çözemeyen bir ülkenin böyle bir saldırganlık içerisine girmesi her şeyden önce kendi halkına saygısızlıktır." dedi.

Dünyadan ateşkes çağrıları

Türkiye'nin ardından dünyadan da tepkiler gelmeye başladı. AGİT Minsk Grubu ve Rusya, taraflardan ateşkes ilanı için adım atmalarını istedi.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, çatışmaların son bulması ve gerginliğin azaltılması çağrısı yaptı.

Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği de, tarafların doğrudan iletişim kurarak ateşkese uymalarını istedi.

Ermenistan, askeri ve ekonomik destek sağlamanın yollarını arıyor

1980'lerin sonundan itibaren iki ülke askeri güçleri arasında gerginlik hiç son bulmadı.

Daha fazla demokrasi ve refah vaadiyle geldiği başbakanlık koltuğunda iki yılını dolduran Paşinyan yönetimi, her geçen ay iç siyasette desteğini kaybediyor.

Sınır hattında meydana gelen gerginlikler, Erivan yönetiminin seçmenlerini bir arada tutma çabası olarak değerlendiriliyor.

İşgal altındaki Karabağ'ı ziyaretleri ile Azerbaycan'ı tahrik eden Ermenistan yönetimi, Türkiye ve Azerbaycan'ı karşısına alarak, daha fazla askeri ve ekonomik destek sağlamanın yollarını arıyor.