Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde patlayıcıların intikalleri esnasında meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu 6 asker de yaralandı.

Olayın ardından futbol kulüpleri sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.

Beşiktaş, taziye mesajında, "Sakarya'daki havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.

Sakarya'daki havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve milletimize başsağlığı, yaralananlara acil şifalar dileriz. pic.twitter.com/n72Pnv2YOE — Beşiktaş JK (@Besiktas) July 9, 2020

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Sakarya'nın Taşkısığı köyünde, havai fişek fabrikasına ait malzemeleri taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yüce milletimize başsağlığı dileriz.

Sakarya'nın Taşkısığı köyünde, havai fişek fabrikasına ait malzemeleri taşıyan kamyonda meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar ve yüce milletimize başsağlığı dileriz. pic.twitter.com/e5vxMJlWeh — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) July 9, 2020

Fenerbahçe, Sakarya'da kamyonda gelen patlamada şehit olanlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Fenerbahçe açıklamasında, "Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun" ifadelerine yer verdi.

Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının malzemelerini taşıyan kamyonda meydana gelen patlama sonucu şehit düşen askerlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar dileriz. Milletimizin başı sağolsun. pic.twitter.com/XRdqMUTtJw — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 9, 2020

Trabzonspor, "Sakarya’da meydana gelen patlamada şehit olan askerlerimize Allah’tan rahmet; ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz" açıklamasını yaptı.