Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen patlama sonrası bölge tarama ve temizlik çalışmaları sürüyordu.



Bölgeden toplanan havai fişek ve mühimmatlar imha edilmek üzere Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocaklarına götürülüyordu.

Kamyondan indirilirken patlama meydana geldi

Bugün saat 11.35 sıralarında kamyonla bir taş ocağına getirilen patlayıcıların boşaltılırken patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı: 2'si imha timinden 3 jandarma personeli şehit

İçişleri Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama ile ilgili Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan telefonla bilgi aldı.

Bakan Soylu: Şoför ve 11 jandarma personeli yaralı

Bölgede incelemelerde bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamaya ilişkin son bilgileri paylaştı. Soylu, kamyon şoförü ve 11 askerin yaralandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havai fişek taşıyan araçta meydana gelen patlamaya dair açıklama yapıyor. https://t.co/hGO6Mid679 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2020



Son 1.5 tonluk kısım imha ediliyordu

Soylu bölgedeki 15 ton patlayıcının son 1.5 tonluk kısımının imhası sırasında patlamanın meydana geldiğine vurgu yaptı. Adli ve idari soruşturmanın sürdüğünü ifade eden Soylu şu açıklamaları yaptı:



"Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı cumartesiden itibaren fabrikanın enkazından taşınmaya başlandı. Farklı bölgelerde patlayıcıların imhası yapılıyordu. Bu bölgeye getirilen patlayıcılar havai fişek olduğu için burada dağlık alanda patlatmanın uygun olacağına karar verildi. Ankara’dan patlayıcı madde imha timi gönderildi. Onların sevk ve idaresinde patlatma işlemi gerçekleştiriliyordu. Son 1-1.5 ton patlayıcı kalmışken bu olay başımıza geldi. Buraya getirip tam boşaltma esnasında neden olduğunu soruşturma sonucu anlayacağımız bu patlama medyana geldi. Aracın şoförü ağır yaralı hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. 11 jandarma personelinin de hastanelerde tedavisi sürüyor.”

Bakan Soylu ve Orgeneral Çetin yaralıları ziyaret etti

Patlama bölgesinde çalışmalarını tamamlayan Bakan Soylu ve beraberindeki Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, yaralananların bir kısmının tedavide bulunduğu Yenikent Devlet Hastanesi'ne geçti.



Hastane görevlilerinden yaralıların durumu hakkında bilgi alan ve yaralılara geçmiş olsun dileklerini ileten Soylu ve Çetin, daha sonra hastaneden ayrıldı.



Bakan Soylu'nun hastane ziyaretine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da eşlik etti.

AFAD ekibi olay yerinde

Olay yerinde, Sakarya AFAD'dan 2 araç ve 14 personel, 9 ambulans ile 1 UMKE ekibi, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 2 su tankeri, 1 arazöz ve 1 müdahale aracı, 5 itfaiye ekibi ve jandarma ekipleri görev yapıyor.