Sakarya'da bir patlama daha: 3 şehit, 12 yaralı
Sakarya'nın Taşkısığı köyünde havai fişek fabrikasının enkazından toplanan ve imha edilmek üzere taş ocağına götürülen mühimmatlar kamyondan indirilirken patlama meydana geldi. 2'si imha timinden 3 asker şehit oldu, şoför ve 11 asker yaralandı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da meydana gelen patlama sonrası bölge tarama ve temizlik çalışmaları sürüyordu.
Bölgeden toplanan havai fişek ve mühimmatlar imha edilmek üzere Adapazarı Taşkısığı mevkiinde bulunan taşocaklarına götürülüyordu.
Kamyondan indirilirken patlama meydana geldi
Bugün saat 11.35 sıralarında kamyonla bir taş ocağına getirilen patlayıcıların boşaltılırken patlama meydana geldi. Patlama sesi kentin birçok yerinden duyulurken, dumanlar gökyüzüne yükseldi. Olay yerine, itfaiye, AFAD, UMKE ekipleri sevk edildi.
İçişleri Bakanlığı: 2'si imha timinden 3 jandarma personeli şehit
İçişleri Bakanlığı'ndan patlamayla ilgili yapılan açıklamada 2’si patlayıcı madde imha timinden olmak üzere 3 jandarma personelinin şehit olduğu belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan patlama ile ilgili Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım'dan telefonla bilgi aldı.
Bakan Soylu: Şoför ve 11 jandarma personeli yaralı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, havai fişek taşıyan araçta meydana gelen patlamaya dair açıklama yapıyor. https://t.co/hGO6Mid679— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) July 9, 2020
"Yaklaşık 15 tonluk patlayıcı cumartesiden itibaren fabrikanın enkazından taşınmaya başlandı. Farklı bölgelerde patlayıcıların imhası yapılıyordu. Bu bölgeye getirilen patlayıcılar havai fişek olduğu için burada dağlık alanda patlatmanın uygun olacağına karar verildi. Ankara’dan patlayıcı madde imha timi gönderildi. Onların sevk ve idaresinde patlatma işlemi gerçekleştiriliyordu. Son 1-1.5 ton patlayıcı kalmışken bu olay başımıza geldi. Buraya getirip tam boşaltma esnasında neden olduğunu soruşturma sonucu anlayacağımız bu patlama medyana geldi. Aracın şoförü ağır yaralı hastanede. Ameliyatta olduğu bilgisini aldık. 11 jandarma personelinin de hastanelerde tedavisi sürüyor.”
Bakan Soylu'nun hastane ziyaretine, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, MHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Levent Bülbül, İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu ve Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu da eşlik etti.