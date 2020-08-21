Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz’de bulunan doğalgaz rezervi hakkında düzenlediği basın açıklamasında, “Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdi. Fatih Sondaj Gemimiz, 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu’ndaki sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın büyük müjdesinin ardından spor camiasından kutlama mesajları yağdı.

Türkiye Futbol Federasyonu

"Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz’de keşfettiği Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz. #MüjdelerOlsun"

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğal gaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. #MüjdelerOlsun"

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Fatih Sondaj Gemimizin Karadeniz'de keşfettiği tarihi doğalgaz rezervinin, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz"

Türkiye Güreş Federasyonu

"Müjdeler olsun. Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Trabzonspor

"Fatih Sondaj Gemisi'nin Trabzon Limanı'ndan çıktığı umuda yolculuğun sonucunda Karadeniz açıklarında keşfedilen doğal gazın ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Galatasaray

"Fatih Gemisi'nin Karadeniz'de yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz."

Fenerbahçe

"MüjdelerOlsun" etiketiyle, "Karadeniz'de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Beşiktaş

"Karadeniz'de, Fatih Gemisi'nin yaptığı sondaj çalışmaları neticesinde keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

Hes Kablo Kayserispor

"Fatih Sondaj Gemisi tarafından Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını dileriz. Emeği geçen herkese yürekten teşekkürler."

Medipol Başakşehir

"Karadeniz'de Fatih Sondaj Gemisi tarafından keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervinin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını dileriz."

Konyaspor

"Yıllarca özlemle, umutla beklediğin gemi geldi, İsmail Abi!

Ülkemize, milletimize hayırlı, bereketli olsun. #MüjdelerOlsun Türkiye'm!"

Öte yandan, Süper Lig'deki birçok kulüp de Karadeniz açıklarında bulunan doğal gaz nedeniyle kutlama mesajı yayımladı.