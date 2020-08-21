Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye açısından yeni bir dönem açılacak" dediği merakla beklenen müjdeyi açıkladı.

Erdoğan'ın açıklamasından öne çıkanlar:

"Enerji milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahip"

Enerji, kalkınmanın temel unsuru olmanın yanında milli bağımsızlığın tesisinde de büyük öneme sahiptir. Doğu Akdeniz'de oynanan onca oyunun gerisinde de enerji kaynaklarının paylaşımı kavgası vardır. Bir damla petrolü oluk oluk akan insan kanından daha değerli gören gayri insani küresel düzen hala hükümranlığını sürdürmektedir.

"Rabbim bize görülmedik zenginlikte bir kapı açtı"

Rabbim bize bambaşka bir yerde, hem de görülmedik zenginlikte bir kapı açtı. Sondaj ve sismik araştırma çalışmalarımızda en küçük bir dışa bağımlılığımız söz konusu değildir.

"Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik"

Bugünkü sevinci bize yaşatan Fatih'in yanında, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerimizle dünyanın en önde gelen ülkeleri arasına dahil olduk. Türkiye, tarihinin en büyük doğalgaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz'de gerçekleştirdi. pic.twitter.com/QvjQrYGycw — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla gerçekleştirdik.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fatih Sondaj Gemimiz 20 Temmuz 2020 tarihinde başladığı Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda. pic.twitter.com/lmJprlYUOv — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

"Bölgede yeni doğal gaz keşifleri olabilir"

Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuyudan elde edilen veriler, aynı bölgede yeni doğal gaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. pic.twitter.com/dYWiusKHZ1 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

"Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmak"

Hedefimiz, 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak ardından üretim konseptini belirleyip inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan fiilen istifade etmeye başlayacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır. pic.twitter.com/XLhrAH14Hq — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

"Benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz"

İnşallah benzer bir müjdeli haberi Akdeniz'den de bekliyoruz. Fatih ve Yavuz gemilerimiz vasıtasıyla Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk.

"Allah'ın izniyle devamı da gelecek"

Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. Sakarya gaz sahasıyla bismillah dedik. Allah'ın izniyle devamı da gelecek.

#SONDAKİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Keşifler için söylenen o güzel sözü sondaj faaliyetlerimize uyarlayarak tekrarlamak istiyorum, her arayan bulamaz ama bulanlar arayanlardır. pic.twitter.com/7KCrnzYBcL — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) August 21, 2020

"Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız"

Ülkemizin enerji meselesini kökten çözmekte kararlıyız. Enerjide net ihracatçı konumuna gelene kadar bize durmak, dinlenmek yok. Kimsenin hakkına gözümüzü dikmeden ama kimseye de hakkımızı yedirmeden hedeflerimize doğru yürümeyi sürdüreceğiz. Sakarya Gaz Sahası'ndaki keşiften sonra artık önümüzde çok daha aydınlık bir yol olduğuna inanıyoruz. Bugün gelecek nesillere önemli bir miras bırakacağız.

AB, Yunanistan'ı şımartıp üzerimize salarken sergilediği çifte standart sebebiyle bir kez daha kendi ilkelerine ihanet ettiğini görmelidir.

Karadeniz'de Kanuni ile de yola devam edeceğiz. Biz doğal gazda petrolde varız diyeceğiz.