Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Eyüp Sultan Camii'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüp Sultan türbesini de ziyaret ederek burada dua etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, camiden ayrılırken kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşları selamladı. Bir vatandaşın isteğini kırmayan Erdoğan, tahtadan yapılan bir kuş heykelini imzaladı.

Müjde açıklaması 15.00'te

Erdoğan'ın saat 15.00'te Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde basın açıklaması yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu anda bu müjdenin biz de hayalleri ve rüyası içerisindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum." ifadelerini kullanmıştı.