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Galatasaray yeni transferi ile yollarını ayırdı
Galatasaray Doğa Sigorta Erkek Basketbol Takımı, 17 gün önce transfer ettiği ABD'li oyuncu Zach Hankins'le yollarını ayırdı.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Zach Hankins ile kulübümüzün yolları, oyuncunun yaşadığı ve sezon öncesi hazırlık dönemimizi etkileyecek sağlık problemleri sebebiyle karşılıklı anlaşma yoluyla ayrılmıştır. Zach Hankins'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, kariyerinin geri kalanı için başarılar dileriz." denildi.
Etiketler: Galatasaray Doğa Sigorta Zach HankinsSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:41
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