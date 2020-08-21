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Fenerbahçe Beko iki genç oyuncusunu kiraladı
Fenerbahçe Beko, genç oyuncuları Efe Ergi Tırpancı'yı Ormanspor'a, Ekrem Sancaklı'yı da HDI Sigorta Afyon Belediyespor'a 1 yıl kiralık olarak gönderdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, iki oyuncunun da ING Basketbol Süper Ligi ekiplerine sezon sonuna kadar kiralık olarak gönderildiği belirtilerek, "Bu anlaşmaların her iki sporcumuza da hayırlı olmasını diliyor, kariyerlerinin bu döneminde kendilerine başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Etiketler: Fenerbahçe Beko Efe Ergi Tırpancı Ormanspor Ekrem Sancaklı HDI Sigorta Afyon BelediyesporSon Güncelleme: 21 Ağustos 2020 Cuma 18:25
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