Türk sineması bir çınarını daha kaybetti. Yeşilçam'ın efsane isimlerinden Cüneyt Arkın, 85 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ve spor kulüpleri de yaptıkları paylaşımla usta isme veda etti.

"Malkoçoğlu, Battal Gazi, Kara Murat, Köroğlu ve daha niceleri...Unutulmaz filmlere imza atan Yeşilçam'ın usta ismi Cüneyt Arkın'ı kaybettik. Ailesine, sevenlerine ve sanat camiasına başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet olsun."

Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla Cüneyt Arkın'ı kaybetmenin verdiği hüznü dile getirdi.

Kulüpler paylaşımlarında usta ismin ailesi ve sevenlerine başsağlığı diledi. Süper Lig kulüpleri de Cüneyt Arkın için taziye mesajı paylaştı.