Akhisarspor'dan yapılan açıklamada, "Efsanemiz Theofanis Gekas ile Futbol Direktörlüğü konusunda prensipte anlaşmaya varılmıştır. Resmi sözleşme önümüzdeki günlerde imzalanacak ve detaylar kamuoyu ile paylaşılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Attığı 24 golle yeşil-siyahlı takımın Süper Lig'deki en golcü ismi konumundaki Gekas, Akhisarspor'da 2012-2013 sezonunda maç başına 0,8 gol ortalamasıyla, sezonu "gol kralı" tamamlayan Galatasaray'ın golcüsü Burak Yılmaz'la gol yollarında en verimli isim olmuştu. Yeşil-siyahlı 3 taraftarın Gekas için yazdığı marş, sosyal medyada birçok kişi tarafından izlenmişti.

Yunan golcü Türkiye kariyerinde Akhisarspor'un dışında Samsunspor, Konyaspor, Eskişehirspor ve Sivasspor'da mücadele etti.