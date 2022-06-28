Teknik direktör Jorge Jesus’un sarı lacivertli yönetime verdiği raporda Ferdi Kadıoğlu’nu farklı mevkilerde denemeyi düşünüyor.

Bu nedenle Portekizli çalıştırıcı sarı lacivertli yönetime "sol bek transfer edelim" dedi.

Fenerbahçe yönetimi teknik heyetin isteği doğrultusunda sol bek adayları için görüşmelere başladı.

Yanis Hamache ve Welington listede

Sarı lacivertlilerin gündemine aldığı isimler arasında Boavista forması giyen 22 yaşındaki Yanis Hamache ve Sao Paulo'da oynayan 21 yaşındaki Welington yer alıyor.

Fenerbahçe her iki kulüple de temasa geçti ancak Standart Liege de Welington’u kadrosuna katmak istiyor.

Yerli sol bekte Uğur Çiftçi gündemde

Sarı lacivertli takımda yerli sol bek adayı olarak ise Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi gündemde.

Sivas ekibi, Uğur Çiftçi’nin sözleşmesini Haziran ayında 2027 yılına kadar uzatmıştı.

