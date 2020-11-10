Spor camiası, 10 Kasım 1938'de ebediyete intikal eden Atatürk'ü yayımladıkları mesajlarla andı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve rahmetle yâd ediyorum."

Türkiye Futbol Federasyonu

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla anıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu, İstiklal Savaşı'mızın önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde, sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz.

Büyük Önder Atatürk'ün bizlere miras bıraktığı Cumhuriyetimizi ilelebet muhafaza etmek için onun izinden kararlılıkla yürüyor, spor kültürünü toplumumuza benimsetme, futbolu tüm ülkeye yayma, çağdaş ve kurumsal yapı ile uluslararası başarı için çalışmalarımıza devam ettiğimizi bir kez daha vurgulamak istiyoruz.

Bu duygu ve düşüncelerle Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Aramızdan ayrılışının 82. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet ve özlemle anarken; başta Kurtuluş Savaşımızın kahramanları olmak üzere, bütün şehit ve gazilerimizi şükranla yâd ediyorum.

10 Kasım, 1938'den bu yana milletimiz için yas ve matem günü olmanın yanı sıra; Cumhuriyetimizin kurucusu, bağımsızlık mücadelemizin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e saygı ve minnetimizi tekrar tekrar gösterme günümüz olmuştur.

Tüm yaşamını vatanına adayan Atatürk; hem askeri, hem siyasi, hem de insani vasıflarıyla sadece bize değil tüm dünyaya örnek olmuş bir devlet adamıydı. Onun fikirleri, Cumhuriyetimizi tam bağımsız ve demokrasi ilkelerinden ödün vermeden geleceğe taşımak için en kıymetli yol göstericimizdir."

Türkiye Voleybol Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 82. yıl dönümünde minnet, özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Boks Federasyonu

"Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde saygı ve özlemle anıyoruz."

Türkiye Tekvando Federasyonu

"Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıldönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Judo Federasyonu

"Benim naçiz vücudum, bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti, ilelebet payidar kalacaktır." "Cumhuriyetimizin Kurucu lideri Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurladığımız günün 82. yılında O'nu saygı, özlem, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye Cimnastik Federasyonu

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82'nci yılında saygı ve özlemle anıyoruz."

Türkiye Tenis Federasyonu

"Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız bu kâfidir." "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete uğurlanışının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

Türkiye Hentbol Federasyonu

"Saygı ve Özlemle Anıyoruz... Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 82'nci yıl dönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz. Milletçe, Türkiye Cumhuriyetini çağdaş dünyanın güçlü bir devleti olarak Onun işaret ettiği muasır medeniyet seviyesine ulaştırmanın azim ve kararlılığını yüreğimizde taşıyoruz.

Bu düşüncelerle, vefatının 82. yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olan tüm kahramanlarımızı bir kez daha rahmetle, minnetle yad ediyoruz."

23 Yaş Altı Judo Milli Takımı, Mustafa Kemal Atatürk'ü andı

Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden 23 Yaş Altı Judo Milli Takımı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında andı.

Türkiye Judo Federasyonundan yapılan açıklamada, Hırvatistan'ın Porec kentinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Judo Şampiyonası'nda tatamiye çıkan milli sporcuların, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 82. yılında özlem, minnet ve rahmetle andığı belirtildi.

Judocuların, Cumhuriyet'in ilelebet payidar kalması yolunda emin adımlarla ilerleme sözü verdiği ifade edildi.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi

"Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygıyla ve Özlemle Anıyoruz

Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yıl dönümünde saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyor, Beşiktaş Camiası olarak ilke ve devrimlerinin izinde olduğumuzu yineliyoruz.

Aziz milletimizden aldığı güçle Kurtuluş Savaşı'nı zaferle sonuçlandıran Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra gerçekleştirdiği büyük atılımlarla da başta milletimiz olmak üzere tüm dünyanın takdirine mazhar olmuş eşsiz bir liderdir.

Atatürk'ün, 'En büyük eserim' diyerek Türk milletine emanet ettiği Cumhuriyet'e sahip çıkmaya ve fikirlerinin aydınlattığı yolda yürümeye büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz.

İlelebet payidar kalacağına yürekten inandığımız Türkiye Cumhuriyeti'ni bizlere armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile aziz vatanımız uğruna fedakarca şehit ve gazi olmuş tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle yad ediyorum."

Galatasaray

"Atamızı özlemle anıyoruz

Sadece Ulusumuzun değil tüm insanlığın saygı duyduğu büyük bir lider olan Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, halkıyla birlikte ülkesinin içinde bulunduğu olanaksızlıklara boyun eğmemiş, adanmış bir ruhla inancını ve direncini kaybetmeden çağdaş Türkiye'nin temellerini atmıştır.

Eşsiz devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuza kadar kalbimizde yer alacak, düşünceleri, ilke ve inkılâpları ile yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir.

Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında sevgi, saygı, minnet ve özlemle bir kez daha anıyoruz."

Fenerbahçe

"Bu 10 Kasım'da biz seniz!

Ey Büyük Atamız,

Zorluklarla mücadele eden bir milletin yarınlara yürümesi için her şeyini ortaya koyan, Türk milletinin ruhunda yaşayan Ulu Önderimiz...

SEN;

Üretimi baş tacı edip, 'köylü milletin efendisidir' derken,

Küçük bir kız çocuğunun elinden tutup okuma yazma öğretirken,

"Kadınlar saygıyı ve eşitliği hak ediyor" diyerek Cumhuriyetimize kadın haklarını tanıyan ilk ülkelerden biri olma gururunu yaşatırken,

Ülken, gençlerin için aydınlık yarınlar adına eğitimin, sanatın ve ilmin önemini vurgularken,

Bugün dahi bizlere rehber olan düşüncelerini kelimelere döküp, tarihe not düşerken

Cephede, canından çok sevdiğin ülken ve milletin için gözünü kırpmadan hayatını ortaya koyarken

BİZDİN!

Şimdi;

BİZ;

Milletine verdiğin tüm sorumluluğun farkında,

Ülkemiz için üretip, çalışıp hep daha iyi daha ileri adım atma yolunda

Her daim, vatan menfaatlerinin önceliğinde

Uğruna canlar verilmiş vatan toprağının her bir kutsal karışının hassasiyetinde

Milletçe kenetlenip birbirimizi sevdiğimizde,

İyi günde ve istisnasız her zor günde,

Senin fikirlerini benimseyip, bizlere işaret ettiğin yolda yürüdüğümüzde,

SEN olduk!

BÜYÜK ATATÜRK,

Kalbimizde yerin baki,

sonsuz özleminle ilelebet izindeyiz,

Sadece bugün, sadece bir gün değil, Dünya var oldukça BİZ SENİZ!"

Trabzonspor

"Saygı ve özlemle anıyoruz!

Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz."

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu'ndan 10 Kasım mesajı

TRABZON (AA) - Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ağaoğlu, kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, Ulu Önder Atatürk'ün 15 Eylül 1924 tarihli Trabzon seyahatinde "Arkadaşlar... Beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır." şeklindeki sözlerine yer verdi.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu

"Ulu Önder Atatürk 15 Eylül 1924 tarihli Trabzon seyahatinde demiştir ki:

“Arkadaşlar... Beş sene önce ilk kez Samsun'a ayak bastığım zaman bana kalp gücü veren vatandaşlarımın ilk sırasında Trabzonluların bulunduğunu asla unutmayacağım. Sakarya büyük kanlı savaşına Üçüncü Tümen ile yetişen Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabaların kıymetli anısı, bilincimde sürekli canlı kalacaktır.”

Her şeyde olduğu gibi, bugün hissettiğimiz duygulara da Gazi Mustafa Kemal Atatürk bundan tam 96 yıl önceki sözleriyle ışık tutmuş. Önderimiz büyük mücadelesinde kendini yalnız bırakmayan Trabzonluları nasıl unutmadıysa, bugün de Trabzonlular onu asla unutmuyorlar ve unutmayacaklar. Nasıl Trabzon evlatlarının savaş alanında gösterdikleri özverili çabalar Atamızın bilincinde sürekli canlı kaldıysa, Atamızın Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken gösterdiği özverili çabalar da Trabzon evlatlarının anısında sürekli canlı kalacaktır.

Biz Trabzonspor camiası olarak; bu takımı, bu şehri ve bu ülkeyi canı kadar seven insanlar olarak her 10 Kasım’da büyük bir hüzün yaşıyoruz. Tam 82 yıldır olduğu gibi bugün de Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün fikirlerinin, karakterinin ve ahlakının Trabzon’un tüm evlatlarının anısında sürekli canlı kalması için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz.

Atamızı tüm Trabzonspor camiası olarak minnetle anıyoruz. Saygılarımla…"

Gençlerbirliği

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü minnetle anıyoruz."

Ankara Keçiörengücü

"Cumhuriyetimizin kurucusu, Milli Mücadelemizin başkumandanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 82. yılında rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, ülkemizin bekası için canını siper eden tüm kahramanlarımızı şükranla yad ediyoruz."

Ankaraspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu, unutulmaz lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Aytemiz Alanyaspor

"Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aramızdan ayrılışının 82’nci yıldönümünde özlem, saygı ve rahmetle anıyoruz."

Göztepe

"Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz. O'na ve devrimlerine olan bağlılığımızı bir kez daha ifade ediyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz."

Hes Kablo Kayserispor

"Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve rahmetle anıyoruz."

Fraport TAV Antalyaspor

"82 yıldır unutulmayan hatıraların, fikirlerin gibi bizimle sonsuza dek yaşayacak. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü sonsuzluğa uğurlayışımızın 82. yıl dönümünde saygı, rahmet ve özlemle anıyoruz."

Yılport Samsunspor

"Nereye baksak seni görüyoruz. Çünkü seni kalbimizde taşıyoruz."

Giresunspor

"Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü Saygı ve Özlemle Anıyoruz."

Anadolu Efes

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü aramızdan ayrılışının 82. yılında saygı ve özlemle anıyoruz.."

Karşıyaka Spor Kulubü

"Aramızdan ayrılışının 82. yılında, Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygıyla ve özlemle anıyoruz."

Eczacıbaşı Spor Kulübü

"Ulu Önder Atatürk’ü sevgi, saygı ve özlemle anıyoruz."

VakıfBank Spor Kulübü

"Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü 82 yıldır saygı ve özlemle anıyoruz."