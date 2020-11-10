Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Hırvatistan, Rusya ve Macaristan ile yapacağı maçlar öncesinde Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde kampta bulunan milliler, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü andı.

Törende teknik heyet ve futbolcular, 10 Kasım için özel olarak hazırlanan formalarıyla hazır bulundu. Anma töreni, saat 09.05'te Ulu Önder için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulması ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla tamamlandı.

Ümit Milli Takım

Ümit Milli Takımı da 2021 U21 Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle anma töreni düzenledi.

Ümit Milli Takım teknik heyeti ve futbolcuları, saat 09.05'te Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına saygı duruşunda bulundu.

Futsal Milli Takımı

Futsal Milli Takımı, EURO 2022 Avrupa Futsal Şampiyonası play off maçları için kamp yaptığı otelde Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 82'nci yıl dönümü nedeniyle saygı duruşunda bulundu ve Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.