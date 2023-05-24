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Spor
AA 24.05.2023 16:02

Southampton'da Ruben Selles dönemi sona erdi

İngiltere Premier Lig'den düşmesi kesinleşen Southampton'da, teknik direktör Ruben Selles ile yollar ayrıldı.

Southampton'da Ruben Selles dönemi sona erdi

Kulüpten yapılan açıklamada, 39 yaşındaki İspanyol teknik adamın sezon sonunda bitecek sözleşmesinin yenilenmeyeceği belirtilerek, "Kulübümüz, zor bir dönemde teknik direktörlük görevini üstlendiği ve Premier Lig'de kalmaya çalışırken her şeyini ortaya koyduğu için Selles'e teşekkür eder." ifadesi kullanıldı.

Selles, pazar günü Liverpool ile oynanacak 38. hafta mücadelesinde son kez takımın başında sahaya çıkacak.

Şubat ayından bu yana Southampton'ı çalıştıran Selles, 16 maçtan 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ayrıldı.

Ligin 36. haftasında Fulham'a 2-0 yenilen Southampton, küme düşmesi kesinleşen ilk takım olmuştu.

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