Görme engelli kardeşlerin Nevşehir Belediyespor aşkı engel tanımıyor

Kırmızı-beyazlı tribünlerle 8 yaşında tanışan 41 yaşındaki İbrahim Taşçeker, 17 yaşında katarakt rahatsızlığıyla görme yeteneğini kaybetmesine rağmen takımını hiç yalnız bırakmadı.

İbrahim, görme yetisini kaybettikten sonra da kendisine adeta göz olan ve maçları dakika dakika anlatan fiziksel engelli ağabeyi Hayri ile Gazi Stadı'nın yolunu tutmaya başladı.

Zamanla "kırmızı-beyaz" sevdaya dönüşen futbol tutkularıyla dikkati çeken iki kardeş, yaz kış demeden tribünlerdeki yerlerini alarak Nevşehir Belediyespor'un maçlarını takip ediyor.

[Fotoğraf: AA]

İbrahim Taşçeker: Nevşehirspor'un sevdalısıyım

Görme engelli İbrahim Taşçeker, gözlerini kaybetmesinin yüreğindeki futbol aşkına engel olmadığını söyledi.

Taşçeker, Nevşehir Belediye Başkanı Mehmet Savran'ın talimatıyla protokol tribününde kendileri için ayrılan koltuklarda maçları takip ettiğini anlattı.

"Nevşehirspor'un sevdalısıyım. Yaz kış tüm maçlara geliyorum. Ağabeyim bana pozisyonları anlatıyor, gol olunca beraberce seviniyoruz. Ağabeyim benim gözüm oluyor. Gözlerim görürken deplasmanlara da gidiyordum. Nevşehir Belediyespor'u amatörde, Bölgesel Amatör Lig'de de izledik, şimdi 3. Lig'de izliyoruz. Takımımızın Süper Lig'e çıkmasını istiyorum."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Hayri Taşçeker: Heyecanımız birlikte kat kat artıyor

Belediyede işçi olarak çalışan 45 yaşındaki Hayri Taşçeker ise çocukken geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle bir bacağının aksadığını ve yüzde 55 engelli olduğunu söyledi.

Kardeşiyle Nevşehir Belediyespor'un kendi sahasındaki karşılaşmaları heyecanla beklediklerini anlatan Taşçeker, hiçbir maçı kaçırmadıklarını dile getirdi.

[Fotoğraf: AA]

Hayri Taşçeker, kardeşi ile zaman zaman tezahüratlara eşlik ettiklerini belirtti.

"Maçtan önce İbrahim'i arıyorum, hazır olduğunda evden alıyorum. Stada gelip maç saatini bekliyoruz. Ona, korner oldu, penaltı oldu, kırmızı kart gösterildi diye anlatıyorum. Pozisyonları bildiği için o da kafasında canlandırıyor. Heyecanımız birlikte kat kat artıyor. Nevşehirspor, bizim için küçüklükten beri var olan bir sevda."