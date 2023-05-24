Yabancı oyuncuya en fazla süren takım Tuzlaspor oldu

Geride kalan 2022-2023 sezonunda 25 Türk ile 11 yabancı uyruklu futbolcunun birden fazla takımda forma giydiği Spor Toto 1. Lig'de 596 farklı isim mücadele etti.

Sezon boyunca Gençlerbirliği'nde 47 farklı isim oynarken, Ankara ekibini 41 oyuncuyla Tuzlaspor ve 39 futbolcuyla Dyorex Boluspor izledi. Erzurumspor FK ile ligden çekilmesi kabul edilen Yeni Malatyaspor 26'şar oyuncuya şans verdi.

Yabancı oyuncuya en fazla süre veren ekip Tuzlaspor

Türk oyuncuların toplam sürenin yüzde 73,26'sında sahada kaldığı ligde yabancı uyruklular da yüzde 26,74 süre buldu.

Spor Toto 1. Lig'de yabancı futbolculara en fazla süreyi yüzde 37,93 ile Tuzlaspor verdi. Tuzlaspor'u 37,76 ile Göztepe ve yüzde 36,18 ile Beyçimento Bandırmaspor izledi.

Sadece Altınordu'nun yabancı futbolcu oynatmadığı ligde süre bazında yerli oyunculara en fazla şansı Altaş Denizlispor verdi. Denizli ekibinde yerli oyuncular, toplam sürenin yüzde 87,35'inde sahada kaldı.

Yerli oyuncu olarak en fazla süre alan takımlar Altınordu ile Altaş Denizlispor'un küme düştüğü ligde Ankara Keçiörengücü'nde 13, Beyçimento Bandırmaspor ve Tuzlaspor'da 12, Gençlerbirliği, Göztepe ve Sakaryaspor'da ise 11 yabancı uyruklu futbolcu mücadele etti.

3 takımda forma giyenler

Sezona Dyorex Boluspor'da başlayan ve ara transfer döneminde Adanaspor'a geçen Abdurrahman Canlı, Adanaspor'un ligden çekilmesinin ardından sezonu Bodrumspor'da tamamladı.

İlk olarak Göztepe'de 2 maça çıktıktan sonra Süper Lig temsilcisi Atakaş Hatayspor'la anlaşan Kerim Alıcı, Kahramanmaraşlı merkezli depremlerin ardından yetiştiği kulübü Altınordu'ya transfer oldu.

Yabancı ve yerli süreleri

Takımların bu sezon forma şansı verdiği oyuncuların yerli ve yabancı yüzdelikler ve futbolcuların performansları şöyle:

Takımlar Yerli Yabancı Tuzlaspor 62,07 37,93 Göztepe 62,24 37,76 Beyçimento Bandırmaspor 63,82 36,18 Sakaryaspor 65,38 34,62 Adanaspor 65,65 34,35 Yılport Samsunspor 65,98 34,02 Manisa FK 66,14 33,86 Dyorex Boluspor 66,59 33,41 Yeni Malatyaspor 71,15 28,85 Ankara Keçiörengücü 72,01 27,99 Eyüpspor 72,6 27,4 Pendikspor 74,29 25,71 Erzurumspor FK 74,67 25,33 Altay 77,15 22,85 Çaykur Rizespor 77,18 22,82 Gençlerbirliği 77,63 22,37 Bodrumspor 85,68 14,32 Altaş Denizlispor 87,35 12,65

Performans