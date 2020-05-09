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Son Heung-min zorunlu askerlik görevini yaptı
[Fotoğraf: AP]
İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, koronavirüs nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi
İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.
27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.
[Fotoğraf: AP]
Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.
İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.
Etiketler: İngiltere Premier Lig Tottenham Son Heung-min koronavirüsSon Güncelleme: 9 Mayıs 2020 Cumartesi 13:56
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