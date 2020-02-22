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Sochi Adil Rami'yi kadrosuna kattı
[Fotoğraf: AA]
Rusya Premier Lig takımlarından Sochi, Fenerbahçe'nin sözleşmesini karşılıklı olarak feshettiği Fransız futbolcu Adil Rami'yi transfer etti.
Rus kulübü, transferi internet sitesinden "Dünya şampiyonu Sochi'de" başlığıyla duyurdu.
Sochi, ligde 15 puanla son sırada yer alıyor.
Fenerbahçe, sezon başında 1 1 yıllık sözleşme imzaladığı 34 yaşındaki savunma oyuncusu ile dün yollarını ayırmıştı.
Etiketler: Rusya Premier Lig soçhi Adil RamiSon Güncelleme: 22 Şubat 2020 Cumartesi 16:52
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