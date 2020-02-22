Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kasapoğlu, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında takımlarını desteklemek için Erzurum'a giderken kaza geçiren Bursasporlu taraftarları telefonla arayarak sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Bursaspor taraftarlarından Sedat Yıldız ile telefonda görüşerek, yaşanan kazayı ve yaralıların durumunu sordu.

Geçmiş olsun temennisinde bulunan Bakan Kasapoğlu, yaralılara acil şifalar diledi.

TFF ve kulüplerden, Bursaspor taraftarları için geçmiş olsun mesajı

TFF'nin internet sitesinde yayımlanan mesajda, "Bursaspor taraftarlarını taşıyan otobüsün Erzurumspor deplasmanına giderken Aşkale'de kaza geçirmesi sonucu yaralanan taraftarlara acil şifalar diler, Bursapor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz." denildi.

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor kulüpleri de sosyal medya hesaplarından geçmiş olsun dileklerini illeti.