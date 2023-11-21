Sivas'ta engelliler sporla buluşuyor

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan çocuklar için spor salonunda spor ve oyun etkinlikleri düzenleniyor.

Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, engelli çocukların düzenlenen etkinliklere aileleri nezaretinde katıldıklarını söyledi.

Yüksel, projeden ailelerin de memnun olduğunu belirtti.

"Yapılan çalışmalar engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal becerilerinin gelişmesi, toplumda farkındalık oluşturulması açısından önemli. Projeye katılan ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."