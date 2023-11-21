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Spor
AA 21.11.2023 17:35

Sivas'ta engelliler sporla buluşuyor

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, "Sporla Engelsiz Yaşam" projesi kapsamında engelli öğrenciler için program düzenlendi.

Sivas'ta engelliler sporla buluşuyor
[Fotograf: AA]

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen proje kapsamında fiziksel ve zihinsel engelleri bulunan çocuklar için spor salonunda spor ve oyun etkinlikleri düzenleniyor.

Sivas'ta engelliler sporla buluşuyor

Gençlik ve Spor Müdürü Suat Yüksel, engelli çocukların düzenlenen etkinliklere aileleri nezaretinde katıldıklarını söyledi.

Yüksel, projeden ailelerin de memnun olduğunu belirtti.

"Yapılan çalışmalar engelli bireylerin toplumla bütünleşmesi, sosyal becerilerinin gelişmesi, toplumda farkındalık oluşturulması açısından önemli. Projeye katılan ailelere ve çocuklarımıza teşekkür ediyoruz."

Sivas'ta engelliler sporla buluşuyor

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