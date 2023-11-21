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Spor
DHA 21.11.2023 17:32

Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı

Mersin’in Erdemli ilçesinde, Erdemli Limonspor-Mut İdmanyurdu Belediyespor arasında oynanan karşılaşmada kırmızı kart gören ve saha dışına çıkan Limonspor sporcusu Galip Gök, kramponlarla yan ve orta hakeme saldırdı.

Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı

Mersin Süper Amatör Ligi'nin 10. haftasında Erdemli futbol sahasında Erdemli Limonspor ile Mut İdmanyurdu Belediyespor karşı karşıya geldi.

Orta hakem Burak Filik'in yönettiği maçta Mut İdmanyurdu Belediyespor 2-0 önde iken, Erdemli Limonspor'un futbolcusu Galip Gök kırmızı kart görerek saha dışına çıktı.

Maç aynı skorla devam ettiği sırada bir pozisyona sinirlenen Gök, elinde kramponlarla sahaya girerek maçın yan hakemi Abdullah Polat'a saldırdı.

Amatör maçta futbolcu hakeme saldırdı

Polat'a vurduktan sonra maçın orta hakemine de kramponlarını fırlatan Gök'ü iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi güçlükle sakinleştirdi.

Olayın üzerine orta hakem maçı erteledi. Darp raporu alan hakemler, karakola giderek futbolcudan şikayetçi oldu.

Kulüple ilişkisi kesildi

Erdemli Limonspor Kulübü Başkanı Vehbi Özdemir, öte yandan olay sonrasında açıklamada bulundu.

"Hiç görmek istemediğimiz bir olayla karşılaştık. Biz futbolcuyu engellemeye çalıştık ama olaylar yaşandı. Hakem maçı erteledi. Bizde kulüp olarak olayı çıkaran futbolcunun kulübümüzle ilişkisini kestik. Artık bizim kulüpte bir daha oynayamaz."

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