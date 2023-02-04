Sivasspor'un rakibi Beşiktaş
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş'ı ağırlayacak.
Sivas 4 Eylül Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.
Düşme hattından kurtulma mücadelesi veren 21 puanlı Sivasspor, 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 10 yenilgiyle 14. sırada bulunuyor.
Süper Lig'de oynadığı son maçta VavaCars Fatih Karagümrük'le deplasmanda oynadığı maçta 1-1 berabere kalan Beşiktaş, 6 haftalık yenilmezlik serisini Sivas'ta da sürdürmenin peşinde.
Ligde 1 maçı eksik olan siyah-beyazlı ekip, 11 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ve 39 puanla sıralamanın 4. basamağında yer alıyor.
Mücadeleyi TRT Radyo 1'den naklen takip edebilirsiniz...
Stat: Yeni 4 Eylül.
Hakemler: Zorbay Küçük, Mustafa Sönmez, Samet Çiçek.
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Uğur Çiftçi, Goutas, Caner Osmanpaşa, Cofie, Charisis, Erdoğan Yeşilyurt, Caicedo, Hakan Arslan, Gradel, Saiz.
Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Welinton, Masuaku, Saiss, Tayfur Bingöl, N'Koudou, Hadziahmetovic, Necip Uysal, Cenk Tosun, Aboubakar.
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