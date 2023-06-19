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Spor
AA 19.06.2023 15:25

Sivasspor'un alternatif formasını taraftarlar tasarlayacak

Demir Grup Sivasspor, 2023-2024 sezonunda giyeceği alternatif formayı taraftarlardan gelen tasarımlar arasından seçecek.

Sivasspor'un alternatif formasını taraftarlar tasarlayacak

Taraftarlar hazırladıkları forma tasarımını yüksek çözünürlükte "forma@sivasspor.org.tr" elektronik posta adresine ad, soyad, telefon numarası ve adres bilgileriyle gönderecek.

Forma tasarımları Türkiye Futbol Federasyonu ​​​​​​​standartları göz önünde bulundurularak, uygulanabilirliklerine göre ön elemeye tabi tutulacak.

Ön elemeyi geçen tasarımlar, kulübün resmi internet sitesi üzerinden taraftarların beğenisine sunulacak ve en çok oy alan tasarım Sivasspor'un yeni sezon alternatif forması olacak.

Kazanan katılımcıya tasarladığı forma, futbolcular tarafından imzalanarak hediye edilecek. Her yarışmacının 2 adet tasarımla katılabileceği yarışma için başvurular, 23 Haziran Cuma günü saat 12.00'de sona erecek.


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