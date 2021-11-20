Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 00:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivassporlu futbolcu Sefa Yılmaz en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak
[Fotoğraf: AA]
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Sefa Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı duyuruldu.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, hafta içi gerçekleştirilen antrenmanda sakatlanan Sefa Yılmaz'ın sol ayak bileği ve kaval kemiği etrafındaki yumuşak dokularda yırtık tespit edildi.
Yaygın ödemi de bulunan futbolcunun en az 6 hafta sonra hazır olması bekleniyor.
Etiketler: Sivasspor
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