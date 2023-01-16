Sezona istediği gibi başlangıç yapamayan ve geride kalan haftalar itibarıyla 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 9 mağlubiyetle 15 puan toplayabilen kırmızı-beyazlı ekip, ligde 17. sırada yer aldı.

Ligde ilk yarılar itibarıyla son 6 sezonun en kötü grafiğini çizen Sivas temsilcisi, maç başı 0,83 puan ortalamasıyla oynadı.

Sivasspor'un son 6 sezondaki ilk yarı karnesi

Ligde 2015-2016 sezonunda 17 haftalık ilk yarıyı 2 galibiyet, 8 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 14 puan toplayan Sivasspor, ligi 31 puanla 17. sırada tamamlamış ve Süper Lig'e veda etmişti.

Kırmızı-beyazlılar, 2016-2017 sezonunda Spor Toto 1. Lig'i şampiyon tamamlayarak yeniden Süper Lig'e yükselmişti.

En golcü Dia Saba

Ligin 18 haftalık periyodunda Sivasspor, 19 kez gol sevinci yaşarken, kalesinde 28 gol gördü.

Sivasspor'un, Süper Lig'de rakip filelere gönderdiği gollere İsrailli orta saha oyuncusu Dia Saba 5 golle katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekiple yollarını ayıran Dia Saba, Kasımpaşa, Bitexen Giresunspor, Medipol Başakşehir (2) ve Beşiktaş maçlarında rakip fileleri havalandırdı.

Sivas temsilcisinde orta saha oyuncuları Max Gradel 4, Clinton N'jie ve Erdoğan Yeşilyurt ile golcü oyuncu Mustapha Yatabare 2'şer golle takımına katkı sağladı.

Sivasspor'da, Charilaos Charisis, Fredrik Ulvestad, Hakan Arslan ve Robin Yalçın 1'er kez gol sevinci yaşadı.

En istikrarlı Ali Şaşal Vural

Kırmızı-beyazlıların kalecisi Ali Şaşal Vural, ligin ilk yarısında takımın en istikrarlı oyuncusu oldu. Ali, 16 maçta 1440 dakika sahada kaldı.

Ligin ilk yarısındaki 18 maçın 16'sında 1335 dakika oyunda kalan savunma oyuncusu Dimitrios Goutas, 15 maçta 1299 dakika forma giyen defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ve 16 maçta 1244 dakika görev alan golcü oyuncu Mustapha Yatabare en fazla süre alan oyuncular oldu.