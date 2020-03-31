Sivasspor’dan koronavirüs ile mücadele kapsamında başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek geldi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, yardıma muhtaç olan ailelere bağış yapılacağı duyuruldu.

"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs (covid-19) salgını nedeniyle yardıma ihtiyaç duyacak vatandaşlara yönelik bir destek kampanyası başlattı. Sivasspor Kulübü olarak, ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına biz de katıldık."

İhtiyaç sahibilerine gıda kolisi desteği

Öte yandan kırmızı-beyazlı ekibin resmi sitesinden yapılan duyuruda, Sivas’ta yaşayan 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi dağıtılacağı belirtildi.

"Sivas genelinde yürütülen 65 yaş üzeri, kronik rahatsızlığı olan ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın temel gereksinimlerinin karşılanmasında etkin görev alan ‘Vefa Sosyal Destek Grubu’na gıda paketi desteğimiz devam edecek."